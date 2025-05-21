Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:11
Просмотров: 84

Детективи БЕБ зафіксували факт незаконного продажу пального

Детективи БЕБ зафіксували факт незаконного продажу пального

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області завершили досудове розслідування за фактом незаконного продажу пального.

Встановлено, що житель Горохівщини налагодив продаж дизпалива невідомого походження. Працював без відповідного дозволу та ліцензії на реалізацію підакцизних товарів. Фальсифікований товар чоловік продавав місцевим жителям за ціною нижче ринкової.

Детективи БЕБ зафіксували факт продажу понад 2 тис. літрів дизпалива.

Чоловіку повідомлено про підозру. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Детективи БЕБ зафіксували факт незаконного продажу пального

Детективи БЕБ зафіксували факт незаконного продажу пального

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/7814

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Американська кукурудза витісняє українську на міжнародному ринку
Сегодня 10:37    102
На ТОТ — повернення до СРСР. Окупанти контролюють кожен гектар
Сегодня 10:23    97
❗ Увага, фейк! Не передбачено жодних нових штрафів за відсутність аптечки, вогнегасника чи знака аварійної зупинки
Сегодня 10:01    83
Санлікар Києва: ймовірною причиною спалаху гепатиту А стало потрапляння брудної води в мережу
Сегодня 09:37    89
БЕБ розслідує нестачу зерна у Полтавській області
Сегодня 09:14    93
Знешкоджено 63 ворожі БПЛА
Сегодня 09:10    86
Офіційна реакція на удар рф по полігону на Сумщині
Сегодня 09:06    119
Axios рассказал об «озадаченном молчании» лидеров ЕС и Зеленского в ответ на рассказ Трампа о звонке путину
Сегодня 09:02    97
Кабмін дозволив зараховувати до пенсійного стажу офіційну роботу за кордоном
Сегодня 08:51    128
Оборонці Маріуполя: історії полеглих
Сегодня 08:42    88
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 