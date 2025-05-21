Детективи БЕБ зафіксували факт незаконного продажу пального

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області завершили досудове розслідування за фактом незаконного продажу пального.

Встановлено, що житель Горохівщини налагодив продаж дизпалива невідомого походження. Працював без відповідного дозволу та ліцензії на реалізацію підакцизних товарів. Фальсифікований товар чоловік продавав місцевим жителям за ціною нижче ринкової.

Детективи БЕБ зафіксували факт продажу понад 2 тис. літрів дизпалива.

Чоловіку повідомлено про підозру. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/7814

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