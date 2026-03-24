Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:07
Просмотров: 75

Детективи ТУ БЕБ у Київській області викрили схему ухилення від сплати податків у паливній сфері

Детективи ТУ БЕБ у Київській області викрили схему ухилення від сплати податків у паливній сфері

Внаслідок протиправних дій до державного бюджету не надійшло майже 17 млн грн.

Слідством встановлено, що компанія здійснювала реалізацію твердого, рідкого та газоподібного палива. Для мінімізації податкових зобов’язань службові особи підприємства формували фіктивні витрати, а у звітності відображали закупівлю товарів і послуг у підприємств, які існували лише на папері. Це дозволяло штучно збільшувати витрати та неправомірно зменшувати податкове навантаження.

Крім того, значну частину палива реалізовували за готівку без відображення у бухгалтерському обліку. Таким чином підприємство приховувало реальні доходи та не сплачувало податок на додану вартість (ПДВ) у повному обсязі.

Оперативний супровід здійснювали співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/10669

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 