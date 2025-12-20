Діяч УПЦ МП Лонгин, якого судять за розпалювання релігійної ворожнечі, виїхав з України за кордон

Митрополит Банченський Лонгин, у миру Михайло Жар, виїхав з України у Молдову і там зустрічався з ієрархами російської православної церкви

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Православної церкви Молдови, яка канонічно підпорядковується РПЦ.

Згідно з матеріалом, Михайло Жар відвідав монастир "Святого Пророка Іллі" в селі Нікорени, Дрокинського району. Його прийняв настоятель монастиря архімандрит Власій (Ушурелу).

"Високопреосвященний Лонгін перебуває з візитом у святих місцях Республіки Молдова, а раніше відвідав монастир Япця у Флорештському районі", – йдеться у повідомленні.

Релігієзнавець Олександр Бродецький додав, що єпископ, з яким 16 грудня активно спілкувався Жар у Молдові – це саме той, що 20 серпня 2025 року передав проросійському Ігорю Додону орден від митрополита Онуфрія "За заслуги перед УПЦ".

"Додон, як відомо, і в 2025 р. регулярно буває в Будинку Уряду в москві плюс викладає там в університеті як запрошений лектор. Про орден від Онуфрія 20 серпня 2025 р. сповіщав сам Додон на своїй офіційній ФБ-сторінці і публікував свої світлини, зокрема, і з орденом на шиї. Однак коли ця інформація набула розголосу в Україні, в УПЦ спробували заявити спростування. Але факти свідчать, що спростування брехливе", – йдеться у повідомленні Бродецького.

Чому судять Михайла Жара, або ж Лонгина

Нагадаємо, Жару інкримінують умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образу почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями. Ця стаття передбачає штраф у 200-500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років. Також Лонгина можуть позбавити права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Раніше Лонгин на суді демонстративно попросив перекладача на румунську мову через те, що, мовляв, не розуміє української. Неодноразово судові слухання переносили через начебто погане самопочуття підсудного. Лонгин казав, що участь у судах начебто заважає йому проходити курс хіміотерапії.

Що про перетин кажуть прикордонники

Еспресо звернувся за коментарем до Державної прикордонної служби, на яких підставах підсудного випустили з країни. Там відповіли, що Державна прикордонна служба України не може розголошувати інформацію про перетин кордону.

"Державна прикордонна служба України відповідно до законодавства не вправі розголошувати інформацію про перетин кордону. Варто зазначити, що оформлення громадян в пунктах пропуску здійснюється згідно з Правилами перетину кордону і при наявності всіх необхідних документів, які дають право на перетин кордону", – зазначив у коментарі для Еспресо речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Крім того, прикордонники не слідкують за перебігом кримінальних справ, орієнтуючись лише на ті документи, що їх офіційно переслали відомству.

"Прикордонне відомство не може володіти всією інформацією про осіб, відносно яких правоохоронними органами ведуться кримінальні справи, а виконує доручення уповноважених державних органів, у разі їх направлення для виконання. Вони можуть стосуватися як розшуку осіб, чи додаткового вивчення питання наявності законних підстав для перетинання кордону, чи заборони виїзду з України", – наголосили в ДПСУ.

Як ми писали раніше, колишні вихованці дитбудинку при Банченському монастирі розповідають про свавілля УПЦ МП. Фотограф Едгар Каланча опублікував кілька серій документального фільму, присвяченого життю неповнолітніх у дитячому будинку при Банченському монастирі в Чернівецькій області. Опікуном цих дітей є митрополит московського патріархату Михайло Жар

А наприкінці літа цього року з дитячого будинку при Банченському монастирі вигнали 20-річного хлопця з важкою недугою. Його товариш підтримав друга і також вирішив покинути дитбудинок. У Чернівецькій ОВА підтвердили, що дитбудинки зобов'язані повідомляти органи опіки, про припинення опіки над своїми вихованцями. Тоді як митрополит УПЦ МП Михайло Жар, який нині є опікуном 91 дитини, нікого про це не повідомив

Джерело: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»