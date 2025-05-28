«Дикие гуси» Африки на службе кремля

В начала мае этого года власти Того, маленького государства в западной Африке с населением в 9 миллионов человек, узнали из СМИ, что в плен ВСУ попал студент из Того, который, получив учебную визу через российское посольство в Бенине, вместо университета оказался на передовой. Он был ранен, взят в плен и оказался в тюрьме.

Эта история вызвала большой резонанс в Того. Министерство иностранных дел страны публично призвало молодежь быть особенно осторожной при получении предложений об обучении за рубежом, особенно в россии. Ведомство рекомендовало тщательно проверять стипендии и обращаться за консультациями в компетентные органы. Также было заявлено, что дипломатические службы страны работают над тем, чтобы помочь гражданам, оказавшимся в плену.

Данный случай показывает, что кремль расширил свою глобальную стратегию вербовки, все больше привлекая африканские страны для пополнения своих истощенных людских ресурсов. После значительных потерь и возрастающего внутреннего недовольства из-за принудительной мобилизации россия расширила вербовку за рубежом, нацелившись на бывшие страны СССР, Средней Азии и Ближнего Востока, а также страны Африки. Цели вербовочной кампании кремля направлены на избежание дальнейшей негативной внутренней реакции в стране, эксплуатацию финансовых трудностей иностранных граждан, а также создание политических долгов в африканских правительствах, зависящих от российской безопасности или помощи.

По данным ГУР, основная вербовка ведется среди граждан стран Центральной Африки, таких как Бурунди, Руанда, Конго и Уганда, где довольно сильно влияние российских наемников на местные режимы. Вербовкой африканцев занимается специально созданное подразделение министерства обороны россии. Есть несколько вариантов вербовки. В африканских странах широко распространена онлайн-реклама в местных медиа, в которой через посредников гражданам предлагаются образовательные стипендии в российских университетах, работа в строительстве или сельском хозяйстве в россии, программы обучения в рамках программ «двустороннего сотрудничества». Но в реалии, по прибытии в россию, визовый статус используется в качестве рычага. Прибывших в россию иностранцев, которые в большинстве случаев испытывают большие финансовые трудности, сразу ставят перед фактом, что они должны пойти в армию, чтобы избежать депортации или получить вид на жительство.

Вербовщики ЧВК «Вагнер» и МО рф предлагают ускоренное получение российского гражданства в обмен на военную службу, заставляя желающих подписывать контракты, не разъясняя условий. Одним из главных активов вербовки являются африканские заключенные, которые рассматриваются как «одноразовые активы» — дешевые, неотслеживаемые и расходуемые. Им часто предлагают ложные обещания: свободу, деньги или российское гражданство в обмен на военную службу. Многих отправляют на самые опасные позиции на передовой, часто с минимальной подготовкой. Молодые африканцы попадают в ловушку финансового отчаяния и оказываются погибающими на войне, о которой они мало что знают, а их семьи остаются в неведении, без официальных уведомлений о гибели или компенсации.

Группа Вагнера и ее преемственные структуры при Министерстве обороны россии усиленно проводят вербовку в африканских тюрьмах, особенно в:

Центральноафриканской Республике

Мали

Буркина-Фасо

Того и Камеруне

Они заключают частные сделки с местными властями или военными хунтам, чтобы получить доступ к заключенным в обмен на оружие, обучение или услуги по защите своих режимов. Это является частью более широкой модели «оружие в обмен на влияние», когда кремль оказывает поддержку режиму, а взамен получает полный контроль над человеческими ресурсами и местными активами.

Оценить точное число африканских наемников, убитых во время боев за россию в Украине, сложно из-за ограниченной прозрачности и непоследовательной отчетности. Однако имеющаяся информация дает некоторое представление о масштабах этих потерь. Согласно отчетам, в конфликте участвовало около 249 африканских наемников из 14 стран, подтверждено 103 погибших.

Данные по конкретным странам:

Нигерия: среди 249 наемников 97 были из Нигерии.

Алжир: 60 наемников были родом из Алжира.

Южная Африка: участвовали 35 человек из Южной Африки.

Зимбабве: согласно отчетам, в конфликте участвовали три бывших солдата из Зимбабве.

Тайный характер вербовки и развертывания наемников в сочетании с ограниченным освещением в СМИ и официальным признанием затрудняет установление точных цифр потерь. Многие африканские правительства публично не подтвердили участие или гибель своих граждан в конфликте, что еще больше усложняет попытки получить точные данные.

На основании имеющихся данных, около 41% африканских наемников, завербованных россией для войны в Украине, были убиты. В частности, из 249 известных африканских наемников было зарегистрировано 103 случая гибели. Этот уровень потерь заметно выше, чем общий зарегистрированный уровень смертности среди всех иностранных наемников, воюющих на стороне россии, который составляет около 44,5% — с 5962 случаями гибели из 13 387 иностранных бойцов.

Вербовка россией граждан Африки для участия в боевых действиях в Украине — это не просто пополнение «пушечного мяса», а основной компонент более широкой неоколониальной стратегии, направленной на милитаризацию бедных слоев населения Африки для обслуживания геополитической повестки москвы. россия позиционирует себя как «антиимпериалистического» партнера Африки, противопоставляя себя Западу, но вместо того, чтобы способствовать равноправному партнерству, кремль возрождает экстрактивную, оппортунистическую модель взаимодействия, в которой жизни африканцев превращаются в товар для геополитических целей.

кремль преследует следующие геостратегические цели:

- Замена рабочей силы без внутреннего риска, позволяя продолжать наступления в Украине и избегая при этом потерь среди своих граждан;

- Снижает риск внутренних протестов или политической реакции в стране;

- Усиление политического контроля над африканскими правительствам, предлагая поддержку безопасности местным режимам (или закрытие глаз на авторитаризм) в обмен на политическую стабильность или сырье;

- Внедрение наемников и российского влияния в военные институты стран Африки;

- Пропаганда, позволяющая кремлю заявлять о «международной поддержке» своих военных усилий;

- Представление участие африканцев как часть «глобальной антизападной борьбы», апеллируя к панафриканской или антиколониальной риторике;

- Подрыв западных нарративов о войне путем демонстрации «многоэтнической коалиции»;

- Внедрение разведывательных активов в африканские группы для использования в послевоенных кампаниях влияния.

- Влияние на африканские правительства посредством секретности, совместного преступного соучастия или политического шантажа;

- Влияние на местные элиты или полевых командиров посредством контроля над боевиками и тюремными системами.

Если это не остановить, это может превратить африканские тюрьмы в центры вербовки для иностранных войн и создать поток принудительных африканских бойцов, которые являются одновременно жертвами и инструментами стратегии кремля. Новый набор пророссийских лоялистов, которые могут быть отправлены обратно в Африку для репрессий или операций по оказанию влияния. Это подпитывает долгосрочную цель кремля: милитаризация африканской политики для обслуживания российских интересов.

Используя пропагандистские лозунги а ля «россия и Африка – друзья на века», вербовочная кампания кремля несет в себе большие негативные геополитические последствия для Африки. В первую очередь это риск дестабилизации, т.к возвращение африканских наемников (раненых, травмированных или радикализированных) может представлять угрозу безопасности в слабых или авторитарных государствах, а также укрепляет влияние москвы на африканские правительства посредством военной зависимости или принудительной дипломатии.

Вербовка заключенных для войны нарушает международные гуманитарные нормы, особенно если это делается без надлежащей правовой процедуры. Это может квалифицироваться как форма современного рабства или принудительного труда в соответствии с международным правом.

Тихая милитаризация граждан Африки за рубежом отражает растущую зависимость стран от непрозрачных сделок с москвой, которые внутренняя оппозиция и гражданское общество все чаще рассматривают, как предательство национальных интересов.

Также страны Африки рискуют потерять свои репутации на дипломатической арене и оказаться втянутыми в войну, которую оно не выбирало. Они могут столкнуться с давлением со стороны западных партнеров, чтобы дистанцироваться от сотрудничества с россией.

Вербовочная кампания в Африке является одним из инструментов геополитической стратегии кремля, поэтому международное сообщество должно разоблачать и противостоять этим практикам как нарушениям международных норм в области прав человека, а африканские правительства должны восстановить суверенитет, отвергнув скрытые сделки по милитаризации.

Африканский союз и Экономическое сообщество стран Западной Африки должны расследовать и наказывать любые правительства, замешанные в вербовке, а западные доноры должны оказывать давление на африканские правительства, чтобы они отвергали эти сделки в обмен на помощь, визы или поддержку развития.

Действовать необходимо уже сейчас, потому что последствия в скором будущем могут вызвать необратимые процессы на африканском континенте, создав очередной очаг мировой нестабильности на одном из самых уязвимых мест нашей планеты.

Джерело: telegra.ph

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