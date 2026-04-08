Директором нелегального онлайн-казино виявився аватар ШІ: подробиці розслідування Guardian

Онлайн-казино MyStake є швидкозростаючою цифровою гральною платформою, а її директор Андрес Маркоу виглядає як ідеальний керівник сучасного бізнесу – він молодий, успішний і медійний. Головна проблема в тому, що його, найімовірніше, не існує.

Про це свідчить розслідування The Guardian. Зазначається, що в соцмережах Маркоу виглядає бездоганно – він ідеально доглянутий, постійно усміхається та випромінює впевненість, отримує галузеві нагороди і дає "візіонерські" інтерв’ю.

Особливо показовим є фото, де він нібито укладає партнерство з легендарним футболістом Роналдіньо. В самого спортсмена запевняють, що той ніколи не зустрічався із CEO MyStake.

Однак журналісти виявили, що зображення Маркоу мають ознаки генерації штучним інтелектом і частина фото, ймовірно, відредагована або повністю синтетична. Крім того, у корпоративних реєстрах немає жодної згадки про нього.

Використання вигаданого керівника – це не випадковість, а продумана стратегія. Такий персонаж виконує одразу кілька функцій:

● легітимізація бренду: наявність "публічного обличчя" створює ілюзію прозорості та довіри;

● захист реальних бенефіціарів: справжні організатори бізнесу залишаються в тіні, уникаючи юридичної відповідальності;

● ускладнення розслідувань: регулятори та журналісти не можуть "притягнути до відповідальності" людину, якої не існує.

Та виявилося, що фейковий CEO – лише верхівка айсберга. MyStake – це частина ширшої системи, пов’язаної з компанією Santeda International, яка працює у Великій Британії без ліцензії комісії з азартних ігор і діє через офшорні юрисдикції, зокрема Кюрасао.

Журналісти наголошують: використання штучного інтелекту для створення "людей" відкриває новий етап у розвитку нелегального бізнесу. Якщо раніше компанії просто ховали власників, то тепер вони:

● вигадують керівників;

● створюють їм біографії;

● формують публічний імідж через медіа.

Джерело: finance.obozrevatel.com

Новости портала «Весь Харьков»