До 10 років позбавлення волі заочно засуджено заступника гауляйтера Харківського району

Завдяки доказовій базі Служби безпеки 10 років позбавлення волі заочно отримав ще один колаборант, який під час окупації частини Харківської області добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Засуджений – 38-річний мешканець прикордонного селища Козача Лопань на прізвисько «сосиска». До повномасштабного вторгнення рф в Україну він займався дрібним підприємництвом з торгівлі на лотках та операціями з металобрухтом.

За даними слідства, у березні 2022 року зловмисник з власної згоди був призначений окупантами на посаду заступника голови тимчасової цивільної адміністрації Харківського району, яка розміщувалася в Козачій Лопані.

Рашисти довірили йому займатися питаннями економіки та фінансів на захопленій території.

На цій посаді ворожий поплічник організовував продаж населенню зерна та палива, яке було викрадене російськими загарбниками в українських підприємців.

Також встановлено, що він брав участь у військових тренувальних заходах, які рашисти організовували на окупованій території. Для цього він одягався у ворожу військову форму з символами російської агресії проти України та позував для кремлівських пропагандистських каналів зі зброєю в руках.

Окремим видом його протиправних обов’язків був контроль за переміщеннями місцевих мешканців по окупованій території. Зловмисник за власним підписом видавав своїм односельцям тимчасові перепуски та дозволи, без яких їх могли заарештувати російські військовослужбовці.

Крім цього, заступник гауляйтера неабияк наживався на українцях, які прагнули виїхати з окупованого селища до інших країн чи повернутися до підконтрольних Україні районів через територію росії. Дозволи на перетин державного кордону України з рф колаборант надавав таким громадянам лише за хабарі у доларах США.

Напередодні звільнення села від окупантів зловмисник втік до росії, де поки що переховується від українського правосуддя.

Співробітники СБУ викрили злочинну діяльність зловмисника та заочно оголосили йому підозру під час проведення стабілізаційних заходів на деокупованих територіях восени 2023 року.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд заочно визнав зловмисника винним за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости