Довічний вирок отримала російська агентка, яка шпигувала у лавах Нацгвардії на Харківщині

За матеріалами СБУ довічне ув’язнення з конфіскацією майна отримала агентка російської воєнної розвідки, завербована серед контрактників Національної гвардії України. Вона передавала ворогу дані про роботу української протиповітряної оборони та збирала інформацію про підрозділи Сил оборони на Харківщині.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Перебуваючи на посаді радіотелеграфістки вузла зв’язку, агентка передавала росіянам розшифрування сигналів бойового управління ППО.

За допомогою розвідданих окупанти сподівалися виявити «сліпі» зони українських радіолокаційних станцій для підготовки нових ударів по Харкову.

Також зрадниця обходила місто, щоб виявити та зафіксувати на гугл-картах локації інших підрозділів Сил оборони, по яких ворог готував обстріли. Додаткові відомості про координати українських захисників агентка намагалася завуальовано випитувати у знайомих військовослужбовців.

Співробітники СБУ затримали зрадницю на початковому етапі її агентурної активності наприкінці вересня 2024 року. Завчасно було проведено заходи з убезпечення локацій українських захисників в зоні ворожої розвідактивності.

Під час обшуків у затриманої вилучено смартфон із доказами роботи на ворога. Також в її гаджеті виявлено прокремлівські «дописи», де вона виправдовує тимчасову окупацію Криму і частини території Донбасу.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисницю винною за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії рф проти України).

