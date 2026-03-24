Сегодня 09:42
Два канали незаконного переправлення осіб через кордон ліквідували оперативники Мукачівського прикордонного загону

Співробітники головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону у співпраці зі співробітниками Нацполіції, СБУ та прокуратури ліквідували два канали незаконного переправлення осіб через кордон.

Одного жителя Закарпаття, який власним автомобілем здійснював доставку у прикордоння 29-річного одесита, в рамках кримінального провадження відкритого за ч. 3 ст. 332 ККУ, оперативники загону затримали спільно зі слідчими ВП №1 Берегівського РВП ГУНП та Хустського МРВ СБУ за процесуального керівництва Берегівської окружної прокуратури та за силової підтримки спецпідрозділу «ДОЗОР». Закарпатець запропонував одеситу перетинати кордон Тисою, пообіцявши завезти його до місця безпосереднього перетину кордону. Свої послуги ділок оцінив у 8 тисяч доларів США. Переправника заскочили на гарячому одразу після отримання ним обумовленої суми коштів.

Також на 8 тисяч доларів США збиралася збагатитися жителька Запорізької області, яка пообіцяла сприяти у незаконному перетині кордону 24-річному волинянину. Зловмисницю затримали в місті Ужгород. Заходи з викриття протиправної діяльності в рамках кримінального провадження відкритого за ч. 3 ст. 332 ККУ, співробітники головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону здійснювали спільно зі слідчими ВП№2 Мукачівського РУП ГУНП та відділу кібербезпеки УСБУ в Закарпатській області за процесуального керівництва Мукачівської окружної прокуратури.

Наразі слідчі дії у справах тривають. Встановлюється коло усіх осіб можливо причетних до здійснення незаконно переправлення осіб.

Джерело: dpsu.gov.ua

Читайте ещё:

За матеріалами СБУ 14 років тюрми отримав агент гру рф, який намагався отримати новітні танкові розробки України
Сегодня 10:30    51
СБУ та Нацполіція викрили у Полтаві неповнолітніх, які на замовлення рф намагалися підірвати авто з воїнами ЗСУ
Сегодня 09:30    72
Збито/подавлено 25 ракет та 365 ворожих БПЛА
Сегодня 09:14    88
Детективи ТУ БЕБ у Київській області викрили схему ухилення від сплати податків у паливній сфері
Сегодня 09:07    76
VK перетворився на державну годівницю для дітей кремлівської еліти - СЗРУ
Сегодня 08:38    95
Великі військові кораблі перетворилися на пережиток минулого: що показала війна в Україні та на Близькому Сході – і чого очікувати
Сегодня 08:29    91
1,8 млн українських ФОП сплатили 90 млрд грн податків (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 08:23    83
Новини одним рядком
Сегодня 08:20    93
Бойова робота прикордонників (ВІДЕО)
Сегодня 08:15    85
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 24 березня 2026 року
Сегодня 08:10    78
Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 