Два канали незаконного переправлення осіб через кордон ліквідували оперативники Мукачівського прикордонного загону

Співробітники головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону у співпраці зі співробітниками Нацполіції, СБУ та прокуратури ліквідували два канали незаконного переправлення осіб через кордон.

Одного жителя Закарпаття, який власним автомобілем здійснював доставку у прикордоння 29-річного одесита, в рамках кримінального провадження відкритого за ч. 3 ст. 332 ККУ, оперативники загону затримали спільно зі слідчими ВП №1 Берегівського РВП ГУНП та Хустського МРВ СБУ за процесуального керівництва Берегівської окружної прокуратури та за силової підтримки спецпідрозділу «ДОЗОР». Закарпатець запропонував одеситу перетинати кордон Тисою, пообіцявши завезти його до місця безпосереднього перетину кордону. Свої послуги ділок оцінив у 8 тисяч доларів США. Переправника заскочили на гарячому одразу після отримання ним обумовленої суми коштів.

Також на 8 тисяч доларів США збиралася збагатитися жителька Запорізької області, яка пообіцяла сприяти у незаконному перетині кордону 24-річному волинянину. Зловмисницю затримали в місті Ужгород. Заходи з викриття протиправної діяльності в рамках кримінального провадження відкритого за ч. 3 ст. 332 ККУ, співробітники головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону здійснювали спільно зі слідчими ВП№2 Мукачівського РУП ГУНП та відділу кібербезпеки УСБУ в Закарпатській області за процесуального керівництва Мукачівської окружної прокуратури.

Наразі слідчі дії у справах тривають. Встановлюється коло усіх осіб можливо причетних до здійснення незаконно переправлення осіб.

Джерело: dpsu.gov.ua

