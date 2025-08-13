Кримінал
Сегодня 09:09
Дубінського викинули з комітету з питань фінансів

Дубінського викинули з комітету з питань фінансів

Шість років знадобилося для того, щоб відкликати Дубінського з посади заступника голови та члена комітету з питань фінансів та податкової політики, — народний депутат Ярослав Железняк.

"Проголосували на комітеті. За 16, одноголосно. Далі це питання має ще бути розглянуто залом 19-21 серпня", — написав він.

● Олександра Дубінського підозрюють у державній зраді та участі в ОЗУ.

За версією слідчих, він входив до складу створеної російським Генштабом злочинної організації, метою якої було розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація нашої держави на міжнародній арені.

Фінансування мережі сягало понад $10 млн.

Її організатором є начальник ГРУ рф Владімір Алєксєєв, операційним керівництвом групи з території рф займався його заступник — Алєксєй Савін.

Дубінський в організації отримав позивний "Буратіно".

