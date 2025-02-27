Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:52
Просмотров: 46

Екстрадиція під час війни

Екстрадиція під час війни

НАБУ і САП завжди докладають зусиль, аби викриті корупціонери не мали змоги втекти від правосуддя. На жаль, деякі фігуранти у той чи інший спосіб опиняються за кордоном. Попри складнощі, пов’язані з війною, антикорупційні органи співпрацюють з міжнародними партнерами, аби жоден корупціонер не уникнув правосуддя.

З початку повномасштабного вторгнення до 18 країн скеровано 59 запитів про видачу осіб. Відбулось 5 екстрадицій:

▶ ️З Болгарії видано (http://cutt.ly/ne1X6QjI) одного з учасників організованої групи, викритої на заволодінні 94,8 млн грн АТ «Укрзалізниця» під час закупівлі силових трансформаторів впродовж 2022-2024 рр.

▶ ️Підозрюваного у справі Нацкінематеки екстрадовано (https://cutt.ly/OeUjm9Ci) з Польщі.

▶ ️Зі Словаччини видано (https://cutt.ly/cwfHWkdV) одного із підозрюваних у причетності до корупційної схеми із закупівлі ПЛР-тестів на COVID-19 за завищеними цінами.

▶ ️Колишнього голову правління ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», підозрюваного у причетності до завдання понад 60 млн дол. США збитків підприємству, екстрадували (http://cutt.ly/c84Whk5) з Литви.

▶ ️З Німеччини видано (https://cutt.ly/6rrk5iYV) гендиректорку приватного підприємства, підозрювану у причетності до заволодіння 6,5 млн грн ДП «Держінформ’юст».

Загалом за час роботи Національного бюро за кордон скеровано 80 запитів до 23 країн, в Україну видано 8 осіб.

Цей результат став можливим завдяки злагодженій роботі детективів, аналітиків, прокурорів та міжнародних партнерів. Кожна така операція – це місяці, а подекуди й роки ретельної підготовки та документальної роботи.

Правосуддя не має кордонів. Дякуємо партнерам за підтримку.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3076

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Збито 90 ворожих БПЛА, 72 безпілотники-імітатори – не досягли цілей (локаційно втрачені)
Сегодня 09:11    19
США можуть знову відкрити фінансування економічної та безпекової допомоги
Сегодня 09:03    41
Під час війни неможливо організувати справедливі вибори
Сегодня 08:41    61
Близько 100 бойових зіткнень за день відбувається на фронті
Сегодня 08:31    52
Трамп не дочув путіна
Сегодня 08:22    75
Оперативна інформація станом на 08.00 27.02.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:14    67
Спорт "внєпалитики" казали вони
Сегодня 08:03    78
Пропаганда рф відзначила перетворення «крилатої піхоти» на гарматне м’ясо
Сегодня 07:51    87
"Залишається два маяки": Гетманцев розповів, які вимоги МВФ Україна ще не виконала
Сегодня 07:46    92
Рубіо про переговори США та рф
Сегодня 07:41    115
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 