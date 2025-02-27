Екстрадиція під час війни

НАБУ і САП завжди докладають зусиль, аби викриті корупціонери не мали змоги втекти від правосуддя. На жаль, деякі фігуранти у той чи інший спосіб опиняються за кордоном. Попри складнощі, пов’язані з війною, антикорупційні органи співпрацюють з міжнародними партнерами, аби жоден корупціонер не уникнув правосуддя.

З початку повномасштабного вторгнення до 18 країн скеровано 59 запитів про видачу осіб. Відбулось 5 екстрадицій:

▶ ️З Болгарії видано (http://cutt.ly/ne1X6QjI) одного з учасників організованої групи, викритої на заволодінні 94,8 млн грн АТ «Укрзалізниця» під час закупівлі силових трансформаторів впродовж 2022-2024 рр.

▶ ️Підозрюваного у справі Нацкінематеки екстрадовано (https://cutt.ly/OeUjm9Ci) з Польщі.

▶ ️Зі Словаччини видано (https://cutt.ly/cwfHWkdV) одного із підозрюваних у причетності до корупційної схеми із закупівлі ПЛР-тестів на COVID-19 за завищеними цінами.

▶ ️Колишнього голову правління ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», підозрюваного у причетності до завдання понад 60 млн дол. США збитків підприємству, екстрадували (http://cutt.ly/c84Whk5) з Литви.

▶ ️З Німеччини видано (https://cutt.ly/6rrk5iYV) гендиректорку приватного підприємства, підозрювану у причетності до заволодіння 6,5 млн грн ДП «Держінформ’юст».

Загалом за час роботи Національного бюро за кордон скеровано 80 запитів до 23 країн, в Україну видано 8 осіб.

Цей результат став можливим завдяки злагодженій роботі детективів, аналітиків, прокурорів та міжнародних партнерів. Кожна така операція – це місяці, а подекуди й роки ретельної підготовки та документальної роботи.

Правосуддя не має кордонів. Дякуємо партнерам за підтримку.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3076

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