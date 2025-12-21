Фейкова допомога від ООН: на Сумщині шахраї ошукали жінок на 72 тис. грн

Поліція Сумщини попереджає громадян про активізацію шахраїв, які використовують схему з так званою грошовою допомогою від міжнародних організацій.

Жертвами аферистів стали дві жінки - 47-річна мешканка Роменського району та 62-річна жителька міста Суми. Загальна сума завданих збитків перевищує 72 тисячі гривень.

За даними правоохоронців, обидві потерпілі знайшли в соціальних мережах повідомлення про можливість отримання фінансової допомоги нібито від ООН. Перейшовши за запропонованими посиланнями, жінки заповнили електронні анкети та ввели реквізити своїх банківських карток, а також коди підтвердження, отримані в SMS-повідомленнях.

Після цього з рахунку 47-річної жінки зловмисники зняли 43 300 грн, а з картки 62-річної сумчанки - 29 тис. грн.

За кожним фактом слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України («Шахрайство»). Наразі тривають слідчі дії та встановлюються особи причетних до злочину.

Правоохоронці закликають громадян бути обережними, не переходити за сумнівними посиланнями та нікому не повідомляти дані банківських карток і коди з SMS, навіть якщо пропозиція виглядає переконливою.

