Сегодня 09:42
Фігуранта «плівок Вовка», суддю ліквідованого ОАСК Ігоря Качура подали на звільнення, а також тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя — ГО «Автомайдан»

Рішення ухвалила Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя (ВРП) на підставі «плівок Вовка».

«Йдеться про розмови суддів у кабінеті голови ОАСКу Павла Вовка, де обговорювали, зокрема, як блокувати роботу ВККС через подачу фіктивних позовів. У цих розмовах фігурує і Качур.

Сам суддя ухвалював і конкретні рішення. Зокрема, він розглядав справу, де штучно залучив третю особу — Сергія Остапця — і зобов’язав голову ВККС негайно включити його до складу Комісії.

Паралельно триває і кримінальне провадження щодо Качура та інших суддів ліквідованого ОАСКу. Суддя неодноразово ухилявся від допитів, НАБУ навіть оголошувало його в розшук», — йдеться у повідомленні.

Захист суддів вдається до процесуальних хитрощів, щоб затягнути розгляд справи у ВАКС, наголошують активісти.

Зокрема, вони залучили адвоката з вадами зору і вимагали перекласти для нього 220 томів матеріалів шрифтом Брайля.

На засідання дисциплінарної палати суддя не прийшов. Його представниця заявляла відводи членам Палати і подавала клопотання про недопустимість доказів.

Однак це не допомогло — проти рішення виступив лише член ВРП Віталій Махінчук, відомий захистом сумнівних суддів.

Джерело: https://t.me/znua_live/243008

