Генпрокуратура Румынии задержала 18 человек по делу, связанному с пророссийским политиком и бывшим кандидатом в президенты Калином Джорджеску — Romania Journal

Прокуратура подала ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 30 суток для 18 задержанных фигурантов, а также еще для трех фигурантов заочно.

Запросы на ордера на арест были предъявлены для руководителя группы румынских наемников Горациу Потри, его сына и брата. Им были предъявлены обвинения в попытке свержения конституционного строя, нарушении правил владения оружием и подстрекательстве к преступлению.

Потра, как отмечается, успел скрыться из страны после обысков.

Среди допрашиваемых по делу также бывший наемник Иностранного легиона Эуджен Сечила, арестованный по ордеру в столичном аэропорту имени Анри Коанде.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/51090

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