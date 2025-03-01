Генпрокуратура Румынии задержала 18 человек по делу, связанному с пророссийским политиком и бывшим кандидатом в президенты Калином Джорджеску — Romania Journal
Прокуратура подала ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 30 суток для 18 задержанных фигурантов, а также еще для трех фигурантов заочно.
Запросы на ордера на арест были предъявлены для руководителя группы румынских наемников Горациу Потри, его сына и брата. Им были предъявлены обвинения в попытке свержения конституционного строя, нарушении правил владения оружием и подстрекательстве к преступлению.
Потра, как отмечается, успел скрыться из страны после обысков.
Среди допрашиваемых по делу также бывший наемник Иностранного легиона Эуджен Сечила, арестованный по ордеру в столичном аэропорту имени Анри Коанде.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/51090