Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:43
Просмотров: 16

Генпрокуратура Румынии задержала 18 человек по делу, связанному с пророссийским политиком и бывшим кандидатом в президенты Калином Джорджеску — Romania Journal

Генпрокуратура Румынии задержала 18 человек по делу, связанному с пророссийским политиком и бывшим кандидатом в президенты Калином Джорджеску — Romania Journal

Прокуратура подала ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 30 суток для 18 задержанных фигурантов, а также еще для трех фигурантов заочно.

Запросы на ордера на арест были предъявлены для руководителя группы румынских наемников Горациу Потри, его сына и брата. Им были предъявлены обвинения в попытке свержения конституционного строя, нарушении правил владения оружием и подстрекательстве к преступлению.

Потра, как отмечается, успел скрыться из страны после обысков.

Среди допрашиваемых по делу также бывший наемник Иностранного легиона Эуджен Сечила, арестованный по ордеру в столичном аэропорту имени Анри Коанде.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/51090

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Брехня: «Донбас і новоросія – невіддільна частина рф»
Сегодня 06:29    110
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что вступление Украины в Евросоюз сейчас «немыслимо»
Сегодня 06:10    109
Як росія проводить інформаційну операцію «Злочини України проти дітей»
28.02.2025 09:06    137
Три казки для електорату
28.02.2025 08:00    183
Румунія буде збивати російські дрони, - в сенаті ухвалили необхідне рішення
28.02.2025 06:17    180
Хтонь наступає: Політичний підйом антиваксівського руху
27.02.2025 10:01    186
Під час війни неможливо організувати справедливі вибори
27.02.2025 08:41    131
Спорт "внєпалитики" казали вони
27.02.2025 08:03    131
Пропаганда рф відзначила перетворення «крилатої піхоти» на гарматне м’ясо
27.02.2025 07:51    124
Провокація від польського кандидата в президенти
27.02.2025 07:38    134
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 