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Глава слідчого комітету рф визнав повне знищення Маріуполя

Глава слідчого комітету рф визнав повне знищення Маріуполя

«Після звільнення Маріуполя ми туди прибули. І мене вразило, я про це вже говорив, наскільки сильно було знищено місто. Просто приголомшливо. Я порівняв блокадний ленінград із Маріуполем – німці били по блокадному ленінграду за розкладом. О 7 ранку і о 7 вечора. Величезна кількість пошкоджених будівель, це можна по фотографіях подивитися, у книгах, присвячених блокаді, і в архівних матеріалах. Але Маріуполь мене просто вразив. Місто було практично стерте з лиця землі. Там жодних військових об'єктів не було», – зазначив голова скр рф бастрикін.

Таким чином, глава одного з ключових силових відомств рф фактично прирівняв дії російської армії до дій нацистської армії.

Ба більше, він прямо визнав, що в Маріуполі «не було жодних військових об'єктів», тим самим підтвердивши удари по цивільній інфраструктурі, житлових будинках і мирному населенню.

У соцмережах заяву бастрикіна вже охрестили «обмовкою за Фрейдом». Під виглядом пафосного порівняння з блокадним ленінградом він визнав те, що офіційна пропаганда роками заперечує: російська армія знищила мирне місто, залишивши після себе руїни і загибель тисяч ні в чому не винних людей.

Зазначимо, знищення мирного міста без військової мети підпадає під визначення воєнного злочину відповідно до міжнародного гуманітарного права.

Джерело: https://t.me/spravdi/46906

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