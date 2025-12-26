Годували недоїдками та били: справу стосовно катувань в окупованому Куп’янську передано до суду

Прокурори передали до суду справу стосовно 18 причетних до знущань з мирного населення у Куп’янську.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Під час окупації частини території Харківської області з березня по вересень 2022 року у Куп’янському районному відділі поліції функціонувала катівня.

Після звільнення міста Силами оборони правоохоронці провели масштабну роботу та встановили понад 90 потерпілих — це вчителі, рятувальники, учасники бойових дій, представники органів державної влади, волонтери, підприємці та інші цивільні мешканці.

Під час досудового розслідування задокументовано численні факти жорстокого поводження з населенням. Мирних мешканців утримували у нелюдських умовах: у камерах, розрахованих на двох-трьох осіб, було по 15 людей. Через критичну тісноту затримані сиділи у задусі, без води та елементарної медичної допомоги.

Годували переважно недоїдками, що залишалися після російських військових. Деякі потерпілі за період утримання втратили до 20 кілограмів ваги.

Людей били руками, ногами, палицями, застосовували електричний струм.

У деяких випадках знущання набували форми психологічного терору — імітували розстріли або змушували людей рити могили собі та іншим.

Майже щодня усіх полонених змушували співати гімн рф.

У межах розслідування ідентифіковано 18 осіб, причетних до утримання та знущання над мирними мешканцями. Серед них — так званий «начальник» незаконно утвореного окупаційними військами «Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области», російські військові, учасники незаконних збройних формувань «л/днр», а також колишні українські працівники поліції.

Прокурор Харківської обласної прокуратури затвердив стосовно усіх 18 причетних обвинувальний акт за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Двом із них додатково інкриміновано колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Агентство Телевидения Новости