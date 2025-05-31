Хабарника-суддю судитимуть у Дніпрі

Направлено до суду справу стосовно колишнього голови райсуду Дніпропетровщини, якого викрили на одержанні 2500 доларів США

Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього голови одного з районних судів на Дніпропетровщині в отриманні 2500 доларів США неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Як уже повідомлялось, у межах досудового розслідування встановлено, що голова суду, діючи за посередництва іншої особи, одержав 2500 доларів США від громадянина за скасування арешту майна, яке було вилучено в межах кримінального провадження.

Правоохоронцями задокументовано отримання через посередника указаних коштів та в подальшому винесення рішення на користь особи.

За вчинене особі загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2987

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