Харків’янин на замовлення підпалив два авто на Салтівці: що йому загрожує

У вересні 2025 року безробітний житель Харкова через месенджер Telegram отримав пропозицію «легкого заробітку» – підпали автомобілів за грошову винагороду.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Під час листування палію надавали інструкції щодо вибору авто, підготовки засобів підпалу, фото-/відеофіксації наслідків і заходів особистої безпеки.

Спочатку харків’янин обстежував територію Салтівського району міста у пошуках автівок і надсилав «роботодавцю» фото для погодження.

«Після отримання згоди чоловік вночі підходив до транспортних засобів, обливав їх заздалегідь підготовленою легкозаймистою сумішшю і підпалював запальничкою. Займання він знімав на відео, щоб надалі надіслати підтвердження виконаного «завдання», – розповіли в прокуратурі.

Унаслідок пожеж два авто згоріло повністю, ще два, які стояли поряд із ними, були пошкоджені.

Власникам завдано збитків на загальну суму близько 1,4 млн гривень. Харків’янин щиро розкаявся і частково відшкодував потерпілим завдану шкоду.

Прокурор Салтівської окружної прокуратури м. Харкова затвердив стосовно нього обвинувальний акт за фактом умисного пошкодження чужого майна, вчиненого шляхом підпалу, яке заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 194 КК України). Обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

Агентство Телевидения Новости