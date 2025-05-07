Харків’янин намагався переправитися через Тису за 13 тис. доларів

На Закарпатті прикордонники затримали громадянина Вірменії, який намагався переправити через річку Тиса до Угорщини жителя Харкова. За незаконну послугу іноземець вимагав 13 тисяч доларів.

Про це повідомили в ДПСУ.

Прикордонники припинили спробу переправлення через українсько-угорський кордон 22-річного харків’янина. Організував незаконну оборудку 40-річний громадянин Вірменії. Іноземець пообіцяв переправити харків’янина через кордон за грошову винагороду у розмірі 13 тисяч доларів.

За вказівкою переправника порушник повинен був перепливати Тису. Порушення кордону планували здійснити на ділянці відповідальності відділення інспекторів прикордонної служби «Бодалово». Саме на цій ділянці нещодавно прикордонний наряд виявив у річці тіло людини.

Наразі іноземцю вже оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ. У разі доведення вини підозрюваного у суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі до дев’яти років.

Агентство Телевидения Новости