Харків’янин отримав вирок за придбання та продаж вогнепальної зброї

Реальний строк за незаконний обіг зброї отримав мешканець Харкова.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Встановлено, що мешканець Харкова незаконно придбав нарізну вогнепальну зброю та набої, не маючи передбачених законом дозвільних документів. Він зберігав «товари» у своїй квартирі, а згодом продав знайомому, отримавши загалом 9 тис. гривень.

Під час обшуку у помешканні чоловіка правоохоронці вилучили патрони різних калібрів, а також вибухову речовину — порох.

Салтівський районний суд Харкова визнав його винним у незаконному придбанні, носінні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї й бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Суд призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі, однак застосував ст. 75 КК України та звільнив від відбування покарання з випробуванням строком на 2 роки 6 місяців.

Не погодившись із таким рішенням, Харківська обласна прокуратура оскаржила вирок.

Харківський апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції в частині призначеного покарання та ухвалив новий вирок, яким засудив чоловіка до 4 років 8 місяців позбавлення волі з реальним відбуванням покарання.

