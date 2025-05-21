Харків’янин та військовий з Києва організували «тур» за кордон для ухилянтів за 50 тис. доларів

Працівники ДБР затримали військовослужбовця з Києва та жителя Харкова, які планували незаконно переправити через державний кордон чотирьох чоловіків призовного віку. Загальна сума «туру с комфортом» становила 50 тис. доларів.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

За даними слідства, харків’янин шукав охочих залишити Україну та обіцяв безперешкодний виїзд через пункт пропуску на спецтранспорті. Він запевняв, що всі формальності буде вирішено на місці завдяки потрібним зв’язкам. Із загальної суми він планував залишити собі 10 тис. доларів, решту – передати учасникам схеми, зокрема військовому.

Військовослужбовець мав доставити чоловіків до кордону на автомобілі зі спецсигналами та забезпечити безперешкодний проїзд, використовуючи своє службове становище.

Обох фігурантів затримали під час передачі всієї обумовленої суми. Автомобіль вилучено.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України – незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене організованою групою.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 млн грн застави для кожного. Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости