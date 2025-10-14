Харків’янин знущався та погрожував співмешканці: відкрито кримінальне провадження

Поліція Харкова відкрила кримінальне провадження за фактом домашнього насильства.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

У Салтівському районі Харкова правоохоронці задокументували факти систематичного домашнього насильства з боку 53-річного чоловіка щодо його 48-річної співмешканки.

Поліцейські неодноразово реагували на виклики з цього приводу. За кожним із фактів правопорушник притягувався до адміністративної відповідальності, йому також було винесено терміновий заборонний припис. Однак ці заходи не зупинили чоловіка — він продовжив знущання та погрози на адресу жінки.

Під час чергового виклику до Харківського районного управління поліції № 2 заявниця повідомила, що співмешканець систематично вчиняє щодо неї психологічне та фізичне насильство.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

