Харків’янина судитимуть за підготовку теракту: планував підрив газпроводу в області

На Харківщині до суду скерували справу 54-річного харків’янина, якого обвинувачують у державній зраді та підготовці теракту. За даними слідства, він передавав ворогу розвіддані та готував підрив магістрального газопроводу.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, через месенджер Telegram зловмисник налагодив зв’язок із представником держави-агресора — розвідником головного управління гш зс рф (гру), який перебував у тимчасово окупованому Донецьку. Саме цей спецслужбіст завербував трьох мешканців Харківщини, які підірвали автомобіль українського захисника та готували низку інших терактів. Нагадаємо, що за підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури їх було засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Восени 2025 року чоловік погодився виконувати завдання «куратора»: збирати і надавати розвідувальні дані та допомогти підірвати об’єкт газової інфраструктури у Харківському регіоні.

Паралельно з цим зрадник почав спілкуватися із ще одним спецслужбістом – співробітником тимчасової зведеної оперативної групи мвс, фсб та гу гш зс рф.

Обом російським «кураторам» він передавав інформацію про місця розташування особового складу Збройних Сил України та блокпостів на території населених пунктів Харківського району.

Агент отримав від розвідника детальні інструкції з виготовлення саморобного вибухового пристрою і придбав для цього усі необхідні деталі. Надалі вибухівку мали закласти біля вузлової ділянки газових ліній на Харківщині.

Для реалізації злочину чоловік облаштував підпільний «цех» у сараї своїх батьків у Берестинському районі. Саме там він створив бомбу з детонатором і заховав її на горищі будинку.

Однак довести злочин до кінця йому не вдалося – під час обшуку правоохоронці вилучили споряджений саморобний вибуховий пристрій, а також смартфон із доказами роботи на ворога.

Харків’янина затримали на початку жовтня 2025 року у порядку ст. 208 КПК України. За клопотанням прокурора суд обрав йому запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Прокурор Харківської обласної прокуратури затвердив та направив до суду стосовно чоловіка обвинувальний акт за фактами:

державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України);незаконного виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв (ч. 1 ст. 263-1 КК України);зберігання вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України);готування до вчинення терористичного акту, підшукування знарядь та засобів до вчинення терористичного акту, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України).

Справу розгляне Нововодолазький районний суд Харківської області.

