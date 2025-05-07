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Жители Газы как “живой щит” ХАМАСа: отчет Henry Jackson Society

Жители Газы как “живой щит” ХАМАСа: отчет Henry Jackson Society

Лондонский исследовательский центр Henry Jackson Society публикует отчет, подготовленный Эндрю Фоксом и Сало Айзенбергом и посвященный использованию ХАМАСом гражданского населения в качестве живого щита.

В документе отмечается, что с 7 октября 2023 года ООН опубликовала 367 отчетов, посвященных сектору Газы. В них встречается всего четыре упоминания о том, что ХАМАС использует “живые щиты”. Причем пишут об этом в контексте “израильских утверждений”, “подозрений” и т.п. Тому, как ХАМАС воюет в Газе, не уделено даже параграфа, не говоря уже о целом отчете.

В то же время 10 отчетов критикуют действия Израиля, обвиняя в ударах по больницам и атаках против гражданского населения. ООН обвиняет Израиль в геноциде, игнорируя вопрос о тактике ХАМАСа. Из отчетов Amnesty International и Human Rights Watch, также обвиняющих Израиль в геноциде, вообще не очень понятно, с кем он воюет – ХАМАС в них практически не упоминается.

Henry Jackson Society называет свой отчет “недостающей главой” всех этих отчетов. Он представляет всеобъемлющую картину использования боевиками “живого щита” в ходе конфликта в секторе Газы. Источники документа – свидетельства очевидцев, публикации международных СМИ, международное право, военные оценки ситуации. Все это демонстрирует, как ХАМАС использует гражданское население для достижения тактических и стратегических целей.

Отчет также говорит об использовании в военных целях школ и больниц, разграблении ХАМАСом гуманитарной помощи, критике стратегии “живого щита” самими палестинцами, подготовку населения к роли живого щита и т.д.

Джерело: nigroll.com

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