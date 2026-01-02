Кримінал
Сегодня 15:00
Жителя Харківщини підозрюють у вбивстві сусіда під час сварки

Правоохоронці повідомили жителю Вовчанського району про підозру у скоєнні вбивства. Чоловік завдав смертельних поранень сусіду під час конфлікту.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Правоохоронці встановили, що 29 грудня у приватному будинку в селі Варварівка між двома чоловіками під час застілля виник конфлікт. У ході сварки 57-річний місцевий житель завдав своєму сусіду декілька ножових поранень. Від отриманих травм потерпілий помер.

Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Згідно з санкцією статті зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Агентство Телевидения Новости

