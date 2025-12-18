Жителька Харківщини допомагала окупантам прорвати оборону в Куп’янському районі

Встановлено особу російської інформаторки з Харківщини, яка допомагала окупантам прорвати оборону на Куп’янщині. Вирішується питання щодо оголошення підозрюваної в розшук.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у липні 2024 року жителька Куп’янська через месенджер Telegram почала спілкуватися з представником рф. Протягом липня-серпня вона збирала інформацію про розташування особового складу українських військових і оборонних споруд у місті та прилеглих населених пунктах.

Отримані відомості інформаторка надсилала співрозмовнику у вигляді фотографій із позначками та детальним описом. Таким чином вона допомагала рф прорвати оборону на Куп’янському напрямку.

Жінка втекла до рф. За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області їй заочно повідомлено про підозру у поширенні інформації про розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Агентство Телевидения Новости