Сегодня 09:46
Жителька Одещини намагалась переправити тандем липових військових за кордон

Оперативники Подільського загону в прикордонні викрили спробу незаконного переправлення чоловіків призовного віку до сусідньої Молдови.

На околиці одного з сіл прикордонники затримали 29-річну жительку Одещини, яка на легковику марки «Рено» намагалась доставити до придністровського сегменту українсько-молдовського кордону двох жителів Кіровоградської та Вінницької областей.

Оперативники встановили, що жінка співпрацювала з адміном одного з телеграм-каналів, який здійснював координацію її незаконної діяльності та підшуковував потенційних клієнтів. Останні наперед сплатили по 6300 доларів США на криптогаманець організатора, а той в свою чергу мав забезпечити їм комфортну доставку до кордону.

Згідно задуму, чоловіки заздалегідь прибули до Одеси, де спільниця переодягнула їх у військову форму та повезла до кордону.

Однак, маршрут втечі завершився раніше, ніж планувалося.

Правоохоронці вилучили транспортний засіб та мобільні телефони.

Жінці оголошено про підозру за фактом вчинення злочину, передбаченого ст. 332 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

За спробу незаконного перетинання державного кордону відносно чоловіків складено адмінпротоколи за ст.204-1 КУпАП. Справи скеровано до суду.

Заходи проводились спільно зі співробітниками Нацполіції під процесуальним керівництвом Роздільнянської окружної прокуратури.

Джерело: dpsu.gov.ua

