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Жорстка “дєдовщина” ― що відбувається з незаконно мобілізованими до російської окупаційної армії українцями?

Жорстка “дєдовщина” ― що відбувається з незаконно мобілізованими до російської окупаційної армії українцями?

Незаконно мобілізовані до лав російських збройних сил чоловіки з тимчасово окупованих територій України потрапляють у притаманні для армії загарбників жорна жорстокої “дєдовщини”.За інформацією проекту “Хочу Жить”, восени минулого року тридцять незаконно мобілізованих росією осіб з окупованих районів Херсонської та Запорізької областей потрапили в одну з військових частин на території окупованого Криму.

Сержантами для них росіяни призначили вихідців з Кавказу, які розпалюють міжетнічну ворожнечу, систематично влаштовують побиття незаконно мобілізованих з окупованих українських територій, підривають у казармах навчальні гранати, створюють нестерпні умови перебування, примушують спостерігати за проведенням намазу.

Крім систематичного приниження від кавказьких “командирів”, незаконно мобілізовані також скаржаться на жахливе і недостатнє харчування.

Нагадаємо, у період з 31 жовтня по 31 грудня 2024 року держава-агресор росія на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей примусово мобілізувала близько трьох сотень чоловічого населення. Незаконний призов на окупованих територіях ― черговий воєнний злочин росії.

Кожен, хто став жертвою примусової мобілізації, має шанс покинути окупаційну армію та не брати участі у злочинній війні росії проти України завдяки проекту “Хочу Жить”.

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Джерело: gur.gov.ua

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