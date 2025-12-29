Катували цивільних у Куп’янську ― 18 воєнним злочинцям оголосили підозру

З березня по вересень 2022 року під час окупації Куп’янська Харківської області злочинна група, в яку входили представники збройних сил держави-агресора росії та колаборанти, організувала катівню у будівлі районного поліцейського відділку.

За сприяння ГУР МО України слідчі Національної поліції України встановили імена 18 воєнних злочинців та оголосили їм підозри.

До злочинного угруповання входили: Бабарикін І.П.,Борисенко В.Л., Борисенко В.Д., Благодатський О.В., Мінц С.С., Кулик М.О., Вергелес С.В., Калашніков В.В., Клочков О.С., Липовий С.А., Лісняк Є.А., Лічман Ю.В., Лужецький Д.Я., Малєєв Є.В., Сердюк А.С., Шабунін В.І., Штець В.Й., Гура Д.О.

Слідством встановлено, що вказані воєнні злочинці незаконно позбавляли волі цивільних мешканців Куп’янської громади та утримували їх у катівні, де проводили допити із застосуванням насильства і нелюдських тортур.

Постраждали від знущань катів 90 українців. Згідно із наявною інформацією, в ізоляторі-катівні воєнні злочинці утримували щонайменше 150 людей. Достеменно відомо про двох закатованих громадян. Ще 10 осіб вважаються зниклими безвісти.

У межах міжвідомчої взаємодії ГУР МО України передало для колег із Нацполіції список із понад 500 імен осіб, які перебували на тимчасово окупованій території Куп’янського району Харківської області в 2022 році.

Слідство триває.

❗ ️ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений воєнний злочин буде справедлива відплата

Джерело: gur.gov.ua

