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Катування українських військовополонених – це офіційна політика геноциду з боку фашистської росії

Катування українських військовополонених – це офіційна політика геноциду з боку фашистської росії

Видання The Wall Street Journal опублікувало велику статтю про катування українців в російських тюрмах з посиланням на трьох ексспівробітників федеральної служби виконання покарань.

Головний висновок зі статті такий: катування – це не ексцеси виконавців на місцях, а офіційна політика влади рф.

російські катувальники піддавали ув’язнених українців тортурам з використанням електрошокерів, приєднаних до геніталій, били гумовими палицями та трубами від бойлерів.

Кати навмисно били військовополонених по одному й тому самому місцю день у день, не даючи травмам загоїтися та спричиняючи інфекцію всередині гематом. Ув’язненим відмовляли в медичній допомозі, у багатьох з них розвивалася гангрена, що призводило до ампутацій кінцівок.

За даними Офісу генпрокурора України, станом на грудень 2 836 повернутих військових визнали потерпілими за фактами катувань у російському полоні.

Джерело: https://t.me/spravdi/45034

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