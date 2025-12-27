Казахстан відкрив рекордні 700 справ проти громадян, які воювали за росію проти України

У Казахстані зафіксували безпрецедентний сплеск кримінальних справ проти громадян, які воювали або намагалися воювати проти України на боці росії.

За 2025 рік суди країни відкрили близько 700 справ проти таких осіб – це рекорд за весь час дії відповідної норми Кримінального кодексу, пише (https://zona.media/article/2025/12/25/kazakhstan) «Медіазона».

Під слідством – як найманці ПВК «вагнер», так і ті, хто підписував контракти безпосередньо з міноборони рф. Судова практика однакова: участь у війні кваліфікують як злочинний намір, незалежно від формального статусу в російських структурах.

Ще донедавна кількість таких справ у Казахстані вимірювалася десятками на рік. Ситуація різко змінилася на початку 2025-го – після публікації українським проєктом «Хочу жити» персональних даних іноземців, які могли бути причетні до війни на боці рф.

За підрахунками «Медіазони» та російської служби BBC, у війні проти України вже загинули майже 200 громадян або уродженців Казахстану.

Офіційно Астана продовжує декларувати нейтралітет: президент Касим-Жомарт Токаєв закликає до переговорів і заявляє про готовність бути посередником.

Джерело: https://t.me/spravdi/51840

