Сегодня 09:47
Керівниці заводу, повʼязаного з Медведчуком, оголосили підозру

Керівниці заводу, повʼязаного з Медведчуком, оголосили підозру

Йдеться про компанію «Сегежа Україна», чверть якої належить державі, а решта 75% — компанії з російським капіталом, щодо якої діють санкції РНБО.

Слідство з'ясувало, що гендиректорка підприємства незаконно передала компанії свого сина в користування весь майновий комплекс підприємства — будівлі, обладнання та інші активи загальною вартістю понад 184 млн грн.

Держава через такі дії зазнала збитків на 46 млн грн. Жінці оголосили підозру у зловживанні службовими обовʼязками, максимальне покарання — 6 років вʼязниці.

Джерело: https://t.me/babel/72577

