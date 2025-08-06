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Китай. Страта за розтрату

Китай. Страта за розтрату

Колишнього генпрокурора Пекіну Сян Міна засудили до смертної кари з дворічною відстрочкою за розкрадання коштів

Також його засудили до 12 років позбавлення волі зі штрафом у розмірі 2 мільйонів юанів за отримання хабаря.

Суд об’єднав покарання за обидва злочини та призначив йому умовний смертний вирок. Його також довічно позбавили політичних прав з конфіскацією всього особистого майна.

Незаконно отримані доходи та пов’язані з ними прибутки суд постановив передати до державної скарбниці.

Проти Сян Міна розпочали дисциплінарне та наглядове розслідування у квітні 2022 року. У грудні того ж року його виключили з Комуністичної партії Китаю.

Джерело: https://t.me/babel/72531

Новости портала «Весь Харьков»

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