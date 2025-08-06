Китай. Страта за розтрату
Колишнього генпрокурора Пекіну Сян Міна засудили до смертної кари з дворічною відстрочкою за розкрадання коштів
Також його засудили до 12 років позбавлення волі зі штрафом у розмірі 2 мільйонів юанів за отримання хабаря.
Суд об’єднав покарання за обидва злочини та призначив йому умовний смертний вирок. Його також довічно позбавили політичних прав з конфіскацією всього особистого майна.
Незаконно отримані доходи та пов’язані з ними прибутки суд постановив передати до державної скарбниці.
Проти Сян Міна розпочали дисциплінарне та наглядове розслідування у квітні 2022 року. У грудні того ж року його виключили з Комуністичної партії Китаю.
Джерело: https://t.me/babel/72531