Ключова брехня російського диктатора володимира путіна з його заяв на валаамі:

● «росія зацікавлена в стійкому довготривалому мирі в Україні... Якщо Україна вважає, що зараз не час для переговорів, то росія може почекати» — насправді Україна ще в березні заявила про підтримку пропозиції США і готовність до повного припинення вогню. Також Україна готова до зустрічі лідерів, але путін не хоче цього та перекладає відповідальність на Україну.

● «Влада в Україні неконституційна» — саме путін є нелегітимним президентом, адже він кілька разів переписував конституцію рф, щоб залишатися при владі, і проводив вибори на ТОТ.

● «У росії вироблений перший серійний «Орєшнік», який надійшов у війська» — більшість пусків «Орєшніка» були невдалі, путін використовує його для інформаційного залякування світу.

● «Часів Яр був взятий кілька днів тому» — насправді росія не контролює місто Часів Яр. Бої тривають.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15164

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