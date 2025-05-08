Кожен третій злочин, який вчиняється проти дитини, здійснюється в Інтернеті - генпрокуратура

Кожен третій злочин в Україні, який вчиняється проти дитини, не враховуючи злочинів пов’язаних з війною, здійснюється у кіберпросторі. 89% з них - сексуальна експлуатація.

Про це заявила заступниця керівника Департаменту захисту прав дітей та протидії домашньому насильству Офісу Генерального прокурора Олеся Волошина на пресконференції «Чи готове українське суспільство до захисту дітей від нових цифрових загроз?», передає кореспондент Укрінформу.

«89% з цих злочинів - це сексуальна експлуатація. Це пов’язано з порнографічним контентом. Лише в 10% випадків справи реєструються за заявами дітей чи фізичних осіб, 20% - за результатами роботи органів слідства та прокуратури при розслідуванні суміжних злочинів, а 70% - робота оперативних підрозділів», - наголосила вона.

Під час заходу було представлено дослідження про вивчення досвіду сексуального насильства та сексуальної експлуатації в Інтернеті серед українських дітей середнього та старшого шкільного віку (10-17 років).

«За останні роки зросла частка дітей, які проводять більше трьох годин щоденно, а також частка дітей, які навчаються за допомогою інтернету більше трьох годин на день», - поінформувала директорка агенції Proinsight Lab Ольга Овчар.

За її словами, наразі є п’ять основних додатків, якими користуються українські діти.

Згідно з результатами дослідження, майже 90% опитаних за останній місяць користувались YouTube, Telegram - 85%, Tik-Tok - 83%, Viber - 81%, Instagram - 63%.

Водночас було проаналізовано налаштування конфіденційності акаунтів дітей. Зокрема, 33% мають публічний акаунт у соцмережах, така сама кількість має приватний акаунт.

«62% дітей приймають запит у друзі, якщо є спільні друзі чи знайомі поза Інтернетом, проте 9% приймають усі запити, 4% - усі відхиляють», - зауважила експертка.

Також у ході дослідження було прослідковано тенденцію, що діти зіштовхуються з насильницьким контентом у соцмережах декілька разів на тиждень, проте вперше вони натрапили на нього несподівано для себе, не шукаючи.

Овчар розповіла, що відповідно до опитування, діти, які побачили насильницький контент, найчастіше відчувають тривогу, страх, злість та гнів.

«Досить багато дітей, близько 40%, хоча б кілька разів на рік бачать контент сексуального характеру. Водночас певна кількість опитаних дітей зазначали, що за останній рік з ними траплялися ситуації сексуального насильства чи сексуальної експлуатації, наприклад їм задавали питання з сексуальним підтекстом, надсилали оголені фото тіла, просили надіслати фото оголеного тіла, спілкувались з незнайомою людиною, пропонували зайнятися сексом через вебкамеру тощо», - розповіла аналітикиня.

Вона уточнила, що 60% респондентів не розповідали про ситуації сексуального насилля чи експлуатації, які з ними траплялися.

Водночас заступник Голови державної служби якості освіти Іван Юрійчук зауважив, що нові цифрові рішення дають нові можливості, «проте є і нові цифрові загрози, які спрямовані на найбільш вразливих - на дітей».

За його словами, росіяни також використовують цифрові технології, зокрема здійснюють вербування українських дітей, спонукаючи їх до різноманітних протиправних дій.

«Наразі ми маємо можливість цьому протидіяти разом з громадськими організаціями, Національною поліцією. Сподіваюсь, що результати цього дослідження ляжуть в основу нових ефективних політик та рішень, які будуть берегти наших дітей», - додав посадовець.

Дослідження було проведено методом онлайн-опитування.

Вибірка репрезентативна для дитячого шкільного населення України середньої та старшої школи (10-17 років) за віком, статтю, типом населеного пункту та регіоном

Респондентами виступили 1799 дітей середнього та старшого шкільного віку.

Джерело: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»