Сегодня 08:15
Коли путін бреше? Коли рота роззявляє

Коли путін бреше? Коли рота роззявляє

диктатор рф володимир путін на форумі «російський енергетичний тиждень» вкотре намагався особисто переконати населення, нібито ніяких проблем у російському енергетичному секторі немає.

путін повторив стандартні наративи ru-пропаганди: що відмова від купівлі енергоносіїв рф зашкодила країнам ЄС; що росія нібито сама «переорієнтовується на східні ринки», а санкції лише прискорюють цей процес; що скорочення видобутку нафти рф — це не наслідок втрати ринків через санкції, а цілеспрямована російська політика.

Крім того, путін вкотре переконував, що вугільна галузь рф, яка перебуває у жорсткій кризі, нібито має великі перспективи та обіцяв енергетикам урядову підтримку.

Попри очевидність серйозних економічних проблем рф, банкрутства шахт, рекордні збитки «газпрому» та падіння доходів від продажу нафти особисто путін та ru-пропаганда продовжують ігнорувати реальність та брехати росіянам, нібито все добре.

Оплачуючи путінську війну власним добробутом, росіяни отримують лише пропагандистські казки.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15926

