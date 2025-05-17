Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:07
Просмотров: 79

Колишньому капітану збірної України з футболу повідомлено про підозру у фінансуванні військових підрозділів рф

Колишньому капітану збірної України з футболу повідомлено про підозру у фінансуванні військових підрозділів рф

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури заочно повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору колишньому гравцеві збірної України з футболу, який тривалий час мешкає у рф та підтримує військові підрозділи країни-агресора (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Встановлено, що колишній капітан збірної команди України з футболу з 2017 року працює асистентом головного тренера пітерського футбольного клубу «Зеніт». У вересні минулого року його клуб брав участь у матчі, учасники якого допомагали збирати гроші на підтримку військових підрозділів рф, які комплектуються з футбольних хуліганів та воюють на території України.

Так, по закінченню гри, футболки з автографами учасників матчу продавали з аукціону. Підтримати армію рф вирішив і колишній український футболіст, футболку якого з автографом продали за 700 тис. рублів.

Гроші від продажу лотів були скеровані на допомогу «106-му розвідувальному батальйону» зс рф, відомому як «розвідзагін 106 «москва», а надалі перейменованому в «светлояр» зс рф.

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у м.Києві та Київській області. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення рф до України футболіст тривалий час не висловлювався на цю тему. А наприкінці 2022 року в інтерв’ю назвав війну проти України "спеціальною військовою операцією" та заявив, що мовчав весь цей час, оскільки вважає, що "не все так однозначно" і ще він не бачить різниці між народами України та росії.

Зазначимо, що в січні 2023 року до колишнього футболіста Рішенням РНБО України було застосовано персональні економічні санкції, а згодом його позбавили усіх державних нагород.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури

Джерело: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На Волині зростає кількість парафій ПЦУ: за два роки перейшли ще 33 громади
Сегодня 10:45    45
В Україні цьогоріч планують ввести в роботу близько 1 ГВт генерації – Шмигаль
Сегодня 10:32    46
5 мільйонів рублів — за серіал про "визволення"
Сегодня 10:19    67
кремль добрався до дітей-сиріт Донеччини
Сегодня 10:06    71
БЕБ відмінило тендер з порушеннями
Сегодня 09:55    68
Українська компанія домовляється про видобуток вугілля у Польщі
Сегодня 09:43    73
Латвийская разведка выпустила инструкцию по выявлению российских и белорусских разведчиков и диверсантов
Сегодня 09:31    88
Укрпошта випустила поштову марку, присвячену успішній спецоперації ГУР зі знищення ворожих винищувачів
Сегодня 09:19    81
Новини одним рядком 2.0
Сегодня 09:11    79
"Це частина стратегії": Репортери без кордонів стверджують, що рф не випадково б'є по готелях в Україні
Сегодня 08:55    86
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 