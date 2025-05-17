Колишньому капітану збірної України з футболу повідомлено про підозру у фінансуванні військових підрозділів рф

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури заочно повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору колишньому гравцеві збірної України з футболу, який тривалий час мешкає у рф та підтримує військові підрозділи країни-агресора (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Встановлено, що колишній капітан збірної команди України з футболу з 2017 року працює асистентом головного тренера пітерського футбольного клубу «Зеніт». У вересні минулого року його клуб брав участь у матчі, учасники якого допомагали збирати гроші на підтримку військових підрозділів рф, які комплектуються з футбольних хуліганів та воюють на території України.

Так, по закінченню гри, футболки з автографами учасників матчу продавали з аукціону. Підтримати армію рф вирішив і колишній український футболіст, футболку якого з автографом продали за 700 тис. рублів.

Гроші від продажу лотів були скеровані на допомогу «106-му розвідувальному батальйону» зс рф, відомому як «розвідзагін 106 «москва», а надалі перейменованому в «светлояр» зс рф.

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у м.Києві та Київській області. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення рф до України футболіст тривалий час не висловлювався на цю тему. А наприкінці 2022 року в інтерв’ю назвав війну проти України "спеціальною військовою операцією" та заявив, що мовчав весь цей час, оскільки вважає, що "не все так однозначно" і ще він не бачить різниці між народами України та росії.

Зазначимо, що в січні 2023 року до колишнього футболіста Рішенням РНБО України було застосовано персональні економічні санкції, а згодом його позбавили усіх державних нагород.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури

Джерело: gp.gov.ua

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