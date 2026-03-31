Сегодня 10:30
Користування банківською карткою за винагороду: Україною шириться нова шахрайська схема

Дізнайтеся, як шахраї використовують чужі банківські рахунки та криптогаманці. Поради, як не стати «грошовим мулом».

«Грошові мули» або «дропи» — це люди, які за винагороду передають свої банківські картки, рахунки чи криптогаманці стороннім. Зловмисники використовують їх у шахрайських схемах, відмиванні коштів, наркотрафіку та інших незаконних операціях.

Про це повідомляє Нацполіція України.

Навіть якщо ви не мали злого умислу, передача реквізитів робить вас учасником злочину. Наслідки можуть бути серйозними: кримінальна відповідальність, блокування банківських послуг і втрата власних грошей.

Як уникнути ризику і не стати «грошовим мулом»

● Не давайте доступ до своїх банківських рахунків або карток незнайомцям.

● Ігноруйте «пропозиції роботи», пов’язані з переказами, зняттям готівки або відкриттям рахунків на ваше ім’я.

Якщо ви вже передали реквізити — негайно зверніться до кіберполіції та заблокуйте рахунок.

«Пам’ятайте, що „легкий заробіток“ через чужі гроші — це реальна загроза вашій безпеці та закону», — закликають у Нацполіції.

Джерело: tsn.ua

Читайте ещё:

СБУ затримала чиновницю Мінкульту, яка пропагувала рашизм
Сегодня 10:51    41
Оператори БпЛА «Сталевого кордону» нищать транспорт, зброю, укриття та зв’язок противника (ВІДЕО)
Сегодня 10:41    40
Хиткий баланс: армія держави-агресора щомісячно рекрутує та втрачає близько 30-40 тисяч військовослужбовців
Сегодня 10:19    58
СБУ викрила агентку фсб, яка готувала теракти проти українських воїнів на Хмельниччині
Сегодня 10:08    63
У Львові викрили наркодилерів, які через “закладки” заробляли до 100 тис. грн щомісяця
Сегодня 09:56    70
Vampire «Сталевого кордону» перемолов ворожий мавік (ВІДЕО)
Сегодня 09:34    78
Води не буде - пушилін
Сегодня 09:26    108
ГУР МО України оприлюднює перелік з 51 морського судна, які сприяють агресії рф проти України
Сегодня 08:56    84
В Rheinmetall після коментаря Паппергера заявили, що надихаються українськими інноваціями
Сегодня 08:42    99
Українські розробники створили "плащ-невидимку" для ЗСУ, що перевершує аналоги НАТО
Сегодня 08:35    101
