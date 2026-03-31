Користування банківською карткою за винагороду: Україною шириться нова шахрайська схема

Дізнайтеся, як шахраї використовують чужі банківські рахунки та криптогаманці. Поради, як не стати «грошовим мулом».

«Грошові мули» або «дропи» — це люди, які за винагороду передають свої банківські картки, рахунки чи криптогаманці стороннім. Зловмисники використовують їх у шахрайських схемах, відмиванні коштів, наркотрафіку та інших незаконних операціях.

Про це повідомляє Нацполіція України.

Навіть якщо ви не мали злого умислу, передача реквізитів робить вас учасником злочину. Наслідки можуть бути серйозними: кримінальна відповідальність, блокування банківських послуг і втрата власних грошей.

Як уникнути ризику і не стати «грошовим мулом»

● Не давайте доступ до своїх банківських рахунків або карток незнайомцям.

● Ігноруйте «пропозиції роботи», пов’язані з переказами, зняттям готівки або відкриттям рахунків на ваше ім’я.

Якщо ви вже передали реквізити — негайно зверніться до кіберполіції та заблокуйте рахунок.

«Пам’ятайте, що „легкий заробіток“ через чужі гроші — це реальна загроза вашій безпеці та закону», — закликають у Нацполіції.

Джерело: tsn.ua

