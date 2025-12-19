За дев’ять місяців поточного року в росії кількість кримінальних справ, пов’язаних із корупцією, зросла на 16 % у річному вимірі. У грошовому еквіваленті збитки від корупційних злочинів у 2025 році збільшилися на 20 % й оцінюються майже у 19 млрд рублів – на 21 % більше, ніж у 2024 році. Для порівняння, у федеральному бюджеті на будівництво 100 дитячих садків по всій країні до 2030 року передбачено 22,3 млрд рублів.

На цьому тлі російські правоохоронні органи намагаються демонструвати прогрес у боротьбі з корупцією через гучні та показові справи. Найбільш резонансні з них нині стосуються структур, пов’язаних із міністерством оборони рф. Влітку колишнього заступника міністра оборони Тимура Іванова засудили до 13 років позбавлення волі за розкрадання державних коштів. Вилучене в нього майно оцінюється майже в 2,5 млрд рублів і включає земельні ділянки, автомобілі, колекції картин та антикварну зброю.

Перед судом також постав Юрій Кузнєцов – колишній начальник головного управління кадрів міноборони росії, якого обвинувачують в отриманні хабаря на суму 30,5 млн рублів. Ще одна справа стосується заступника міністра Павла Попова, який був залучений до розкрадання 25 млн рублів під час створення пропагандистського парку «Патріот».

Попри вражаючу для внутрішньої аудиторії статистику, експерти ставлять під сумнів ефективність такої кампанії. За їхніми оцінками, потенційні щорічні розкрадання з державного бюджету росії можуть сягати близько 20 % ВВП. Навіть умовне прийняття цієї цифри означає втрати на рівні 8–10 трлн рублів на рік. Для порівняння, підвищення ПДВ до 22 % у 2026 році, за розрахунками, може принести бюджету лише близько 1,2 трлн рублів додаткових надходжень.

Міжнародні індекси також фіксують погіршення ситуації. Згідно з «Індексом сприйняття корупції» за 2024 рік, підготовленим Transparency International, росія посіла 154-те місце зі 180 можливих – це найгірший показник країни за весь час спостережень і падіння одразу на 13 позицій порівняно з попереднім роком.

Джерело: szru.gov.ua

