Сегодня 10:35
Корупція в податковій Сумщини: посадовиця погоріла на вимаганні хабаря з прифронтового підприємства

Корупція в податковій Сумщини: посадовиця погоріла на вимаганні хабаря з прифронтового підприємства

НАБУ і САП викрили начальницю одного з управлінь Головного управління Державної податкової служби у Сумській області на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.

За даними слідства, посадовиця за попередньою змовою вимагала від представника приватного товариства на прифронтовій території 2 млн гривень. За це обіцяла успішне проходження перевірки та нестворення штучних перешкод у його господарській діяльності.

Після одержання 1,5 млн гривень службовицю затримали та повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.

Встановлюються обставини вчинення злочину та коло інших осіб, які можуть бути причетні до нього.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3780

