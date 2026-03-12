Корупція в Укроборонпромі: злочинну групу викрили на заволодінні 32 млн грн та замаху на заволодіння 19 млн грн

НАБУ і САП викрили організовану злочинну групу, яка упродовж 2014-2019 років заволоділа коштами державних підприємств, учасників концерну «Укроборонпром», на загальну суму понад 32 млн грн, а також вчинила замах на заволодіння коштами цих державних підприємств на суму понад 19 млн грн.

Схема полягала у штучному залученні підприємством-спецекспортером продукції та послуг військового призначення іноземних компаній для виконання посередницьких послуг у зовнішньоекономічних контрактах. Водночас ці зареєстровані у Великобританії та Чехії компанії ніяких послуг не надавали, а вся робота фактично здійснювалася штатними співробітниками державного підприємства.

Протягом 2014-2019 років посередникам сплатили понад $560 тисяч (еквівалент 13,3 млн грн) та майже 670 тисяч євро (еквівалент 19,3 млн грн). Ці кошти проходили через рахунки фіктивних компаній та розподілялися між учасниками злочинної групи.

Окрім того, протягом 2016-2019 років службові особи підприємства-спецекспортера склали первинні документи щодо необхідності оплати компаніям-нерезидентам орієнтовно $172 тисячі (еквівалент 4,4 млн грн) та майже 500 тисяч євро (еквівалент 14,7 млн грн). Проте цього не сталося, оскільки учасники оборудки дізналися про активні слідчі дії НАБУ і САП щодо аналогічних схем.

Серед підозрюваних:

- колишній директор державного підприємства (наразі обіймає посаду одного із заступників генерального директора АТ «Українська оборонна промисловість»);

- колишній радник директора підприємства-спецекспортера;

- бенефіціар приватної компанії.

Докладніше (http://short.nabu.gov.ua/G8fC1y)

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3761

Новости портала «Весь Харьков»