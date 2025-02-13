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кремль має геноцидні наміри щодо України

кремль має геноцидні наміри щодо України

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Моніторингова місія ООН з прав людини підтвердила, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули 12 605 цивільних осіб, ще 29 178 були поранені.

▶️ У звіті зазначається, що реальна кількість людських жертв значно вища, але дані неможливо перевірити через велику кількість повідомлень і відсутність доступу до відповідних районів.

▶️ Останнє стосується насамперед таких окупованих міст як Маріуполь, Лисичанськ, Попасна та Сіверськодонецьк, де точилися інтенсивні бойові дії.

▶️ Окупанти цілеспрямовано приховують кількість цивільних жертв, зокрема руйнуючи масові поховання у Маріуполі під приводом нового будівництва.

▶️ За даними ООН, у січні 2025 року найбільше цивільних загинули через атаки російських безпілотників малого радіуса дії.

▶️ Масштаби вбивств цивільного населення армією держави-агресора підтверджує геноцидальні наміри москви щодо України.

Джерело: https://t.me/spravdi/44970

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