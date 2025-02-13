кремль має геноцидні наміри щодо України
Пояснює Центр стратегічних комунікацій
Моніторингова місія ООН з прав людини підтвердила, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули 12 605 цивільних осіб, ще 29 178 були поранені.
▶️ У звіті зазначається, що реальна кількість людських жертв значно вища, але дані неможливо перевірити через велику кількість повідомлень і відсутність доступу до відповідних районів.
▶️ Останнє стосується насамперед таких окупованих міст як Маріуполь, Лисичанськ, Попасна та Сіверськодонецьк, де точилися інтенсивні бойові дії.
▶️ Окупанти цілеспрямовано приховують кількість цивільних жертв, зокрема руйнуючи масові поховання у Маріуполі під приводом нового будівництва.
▶️ За даними ООН, у січні 2025 року найбільше цивільних загинули через атаки російських безпілотників малого радіуса дії.
▶️ Масштаби вбивств цивільного населення армією держави-агресора підтверджує геноцидальні наміри москви щодо України.
Джерело: https://t.me/spravdi/44970