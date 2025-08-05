кремль вивозить українських дітей для “перепрошивки”

На тимчасово окупованій Херсонщині 49 українських школярів вивезли до Липецька (рф) під виглядом освітньої програми. Діти з 16 сіл та кількох міст області беруть участь у "майстер-класах", концертах і лекціях у місцевому педуніверситеті.

Усе це відбувається під патронатом "мінпросвєщєнія рф" та путінського «двіженія пєрвих». Головна мета — асиміляція українських дітей, їх “перепрошивка” під російську ідентичність.

Центр національного спротиву закликає міжнародну спільноту реагувати на масові викрадення українських дітей.

А громадян — повідомляти про причетних на наш чат-бот: https://t.me/official_sprotyv_bot

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7451

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