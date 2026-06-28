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Кримінальні справи проти опонентів Трампа: ексрадник президента США Болтон визнав провину

Кримінальні справи проти опонентів Трампа: ексрадник президента США Болтон визнав провину

Колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон визнав провину у справі про незаконне зберігання секретних даних через використання особистої пошти та службових нотаток. Йому загрожує до п’яти років ув’язнення та штраф $2,25 млн, а вирок очікується в жовтні

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

Колишній радник Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон визнав себе винним у федеральному суді США в одному епізоді незаконного зберігання секретної інформації. Прокуратура погодилася рекомендувати покарання до п’яти років ув’язнення, але остаточний вирок суд ухвалить у жовтні.

У суді Болтон коротко підтвердив провину: "Так, Ваша честь. І я шкодую про це". Справа стосується його роботи з особистими електронними нотатками після служби в Білому домі, які, за версією слідства, містили секретні дані й надсилалися родичам як частина підготовки мемуарів.

Спочатку йому інкримінували 18 пунктів, кожен із яких міг передбачати до 10 років ув’язнення. Згодом залишили один ключовий епізод — про інформацію щодо планів іноземного противника проти американських військ, включно з розвідданими та методами спецслужб.

Окремо слідство встановило, що електронну пошту Болтона зламали хакери, пов’язані з Іраном. Після цього з’явилися погрози оприлюднення даних, а про інцидент повідомили ФБР у 2021 році. Під час обшуків у Вашингтоні та Меріленді виявили документи з грифами "секретно" і "цілком таємно". У межах угоди Болтон погодився відмовитися від державної пенсії та сплатити $2,25 млн штрафу: половину — за п’ять днів після вироку, решту — протягом 90 днів.

Болтон — давній республіканець, який працював в адміністраціях кількох президентів. За Джорджа Буша-молодшого він був постпредом США в ООН, а у 2019 році став радником Трампа, але був звільнений через розбіжності. Після цього він опублікував мемуари "Кімната, де це сталося", де різко критикував Трампа.

Саме ці записи, за версією слідства, стали основою справи — понад тисяча сторінок службових нотаток 2018–2019 років, переданих поза офіційними каналами. Розслідування також відбулося на тлі інших справ проти політичних опонентів Трампа, частину з яких згодом закрили.

Болтон наполягав, що діяв законно і називав справу політичною. Однак після угоди про визнання провини його позиція змінилася. Мін’юст заявив, що правила поводження з держтаємницею однакові для всіх — незалежно від посади чи політичного статусу.

Джерело: espreso.tv

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Темы: суд, США, трамп

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