Квартири, автівки та готівку колишнього керівника однієї з прокуратур Харківщини намагаються стягнути в дохід держави

САП просить визнати необґрунтованими активи колишнього керівника однієї з харківських окружних прокуратур.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Прокурор САП подав позов до Вищого антикорупційного суду позов про визнання необґрунтованими та стягнення в дохід держави активів на суму понад 7,5 млн грн, набутих колишнім керівником окружної прокуратури у місті Харкові.

Серед набутого родиною представника держави майна: дві квартири у Харкові, автомобілі «Lexus LX», 2016 р.в., та «Mercedes Benz GLE 43 Amg», 2017 р.в., які придбано протягом 2022–2024 років, а також накопичені грошові кошти.

Аналізом офіційних доходів і витрат родини зʼясовано, що вартість набутих активів перевищує законні доходи на 7,5 млн грн.

Зважаючи на викладене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення зі службової особи активів, законність походження яких викликає обґрунтований сумнів, у дохід держави.

Також за заявою прокурора суд у порядку забезпечення позову наклав арешт на майно відповідача, що відповідає ціні позову.

