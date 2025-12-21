Лубінець вимагає від рф повернути 50 примусово вивезених із Сумщини цивільних

У суботу, 20 грудня, з території Сумської області російські військові примусово вивезли близько 50 громадян України на територію рф. За попередніми даними, цивільних незаконно затримали, утримували без зв’язку та належних умов, після чого депортували.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За попередньою інформацією, 18 грудня військовослужбовці зс рф незаконно затримали близько 50 цивільних – жителів села Грабовське Сумської області, утримували їх без доступу до засобів зв’язку та належних умов, а 20 грудня примусово вивезли на територію росії.

Омбудсман звернувся до уповноваженої з прав людини в Російській Федерації з вимогою надати інформацію про місце перебування незаконно депортованих громадян України, повідомити про умови їх утримання та першочергові потреби, а також вжити заходів для їх негайного повернення в Україну. Також Лубінець направив лист до МКЧХ.

«Закликаю міжнародну спільноту дати належну правову оцінку діям РФ та використати всі наявні механізми впливу для припинення незаконних депортацій цивільного населення України», – написав Лубінець.

