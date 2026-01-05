Мадуро пал, путин в уме

Авторитарная диктатура Мадуро в Венесуэле пала за считанные часы в результате молниеносной американской военной операции «Абсолютная решимость». Экс-президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены бойцами спецподразделения «Дельта» и доставлены в США для осуществления правосудия над ними. Президент Трамп обещает венесуэльцам возвращение процветания; американским нефтяным компаниям – восстановление справедливости, нарушенной популистскими режимами Чавеса и Мадуро; весь мир стал свидетелем возвращения военной мощи США на глобальный уровень, в данном случае путем реанимирования доктрины Монро.

«Эвакуация» Мадуро вызвала всплеск страхов у российского престарелого и некомпетентного диктатора путина. В москве напряжено наблюдают как против Мадуро выдвинуты обвинения в наркоторговле и ожидает судебный процесс в окружном суде Нью-Йорка. На фото Мадуро в наручниках, черной вязаной шапочке и черных шлепках выглядит жалко, также жалко выглядят сотрясения воздуха в его защиту со стороны кубинских геронтократов, которые без войны разрушили свою страну.

путин осознает всю глубину своей ответственности за комплекс военных преступлений от Чечни, Грузии до Украины и Африки. Правосудие в какой-то из его форм его застанет, это может быть реализация ордера МУС; «эвакуация», как у Мадуро, а то и вовсе трибунал в стиле Чаушеску. К нему в миллион раз больше претензий, чем к любому другому из ныне живущих диктаторов.

Тем более именно путин и его мафиозное окружение развязали самую кровавую войну современности, фактически парализовали действенность Устава ООН, насмехаются над международным правом. Именно путинисты дали зеленый свет стратегии воссоздания зон влияния в разных частях мира, запустили кровавый маховик беспрецедентного числа конфликтов на планете.

Сейчас путина лихорадит. Если судить по его одиноким вояжам в военной форме в прифронтовые командные пункты, то его окружение сепарируется от него. Ведь путин совершенно не способен генерировать хоть какие-то значимые и конструктивные идеи не то что для россии, а даже для его приспешников. Просмотр путинской новогодней речевки отдает нафталином, ни одной дельной и новой мысли, просто будто нейросеть создала этот путин-контент из нарезок прошлых лет.

В кремле детально изучают, как венесуэльская элита слила Мадуро, фактически без сопротивления сама выпихнула его из Каракаса, хотя до этого годами клялась в преданности. Мадуро мобилизовал на войну с США до 15% населения, доведенной до крайних форм отчаяния и нищеты богатейшей нефтяной державы мира. Вспомним: еще недавно Мадуро хотел а-ля путин напасть на Гайану, а теперь ему плюют в спину, как предателю Венесуэлы.

Нельзя исключать, что такой же сценарий устранения от власти будет ожидать путина, которого свои же собственные холуи станут пинать ногами. Благо мировая история богата такими сценариями. Так, что «эвакуация» путина в места не столь отдаленные может еще быть для него способом сохранить жизнь.

Как показывает опыт падения Асада в Сирии, а теперь и Мадуро в Венесуэле, и как ожидается иранских мулл в Тегеране, то авторитарные диктатуры держатся на плаву, пока способны проплачивать безбедную и ничем не лимитированную жизнь элиты. Когда данный компонент дает сбой начинается распад системы, слои вертикали власти.

При путине нефтегазовая экономика рф в значительной степени потрепана, а местами и вовсе уничтожена. Огромная федерация находится в глубоких кризисных условиях, которые усугубляются катастрофической войной против Украины и комплексом международных санкций. Платить за спонсорство террора и своих сателлитов-мракобесов путину уже почти нечем. По сему террориста номер один вероятно ждет участь Мадуро. Конечно, учитывая специфику россии, сценарий будет другой, но конечный результат похоже такой же, как в Венесуэле 3 января.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/1011

