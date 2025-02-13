Мала претензії до родини чоловіка: у Харкові жінка спалила машину свекра

У Харкові 26 листопада жінка підпалила автомобіль свого свекра, яка була припаркована біля житлового будинку на вулиці Ньютона. У підозрюваної накопичилась маса претензій до родини чоловіка, тож вона вирішила вийти із ситуації своєрідним шляхом.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Підготувавши легкозаймисту суміш, жінка вилила її на автомобіль Geely, що належить свекру, та підпалила.

Внаслідок протиправних дій підозрюваної автівка зазнала пошкоджень, а потерпілому спричинено матеріальну шкоду.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 40-річній жінці за фактом умисного знищення чужого майна, вчиненого шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

Агентство Телевидения Новости