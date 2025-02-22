Мільйони готівкою та Škoda Kodiaq

Апеляційна палата ВАКС підтвердила законність стягнення необґрунтованих активів, виявлених у начальника одного з територіальних сервісних центрів ГСЦ МВС

20 лютого 2025 року Апеляційна палата ВАКС підтвердила визнання необґрунтованими активів, а саме 4 634 755 грн та автомобіля, які були виявлені в начальника територіального сервісного центру регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Дніпропетровській області.

Суд погодився з доводами прокурора та відмовив відповідачу в задоволенні апеляційної скарги.

Рішення Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення.

Нагадаємо, у травні 2024 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання начальника територіального сервісного центру та в автомобілі, яким він користується, було виявлено майже 5 млн грн готівки, законність набуття якої викликає сумнів.

Крім того, за матеріалами НАЗК, а саме моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави, з’ясувалось, що син посадовця придбав за дорученням батька автомобіль «Škoda Kodiaq», 2023 року випуску, вартістю понад 2 млн грн. Проте ні посадовець, ні особи, які начебто позичили виявлену під час обшуків готівку, не мали для цього достатньо коштів із законних джерел для набуття.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2782

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