Міндіч відкинув звинувачення у корупції та заявив, що не повернеться з Ізраїлю до України

Бізнесмен Тимур Міндіч, якого підозрюють у корупції в сфері енергетики і щодо якого ввели санкції, заявив, що не має наміру повертатись в Україну, а розслідування проти себе вважає маніпуляціями

Про це йдеться у сюжеті "Української правди".

Журналіст УП Михайло Ткач, який розшукав Міндіча в Ізраїлі і поспілкувався з ним, повідомив, що з розмови з бізнесменом випливає, що той не готовий повертатись з Ізраїлю до України і давати свідчення.

"Якщо узагальнити, пан Міндіч не готовий повертатись, він буде перебувати в Ізраїлі, як і інший фігурант цієї справи. Маючи ізраїльське громадянство, дуже зручно", -зазначив журналіст.

Також Міндіч у розмові з журналістом УП назвав звинувачення проти себе маніпуляціями.

Джерело: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»