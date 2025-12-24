Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:53
Просмотров: 54

Міндіч відкинув звинувачення у корупції та заявив, що не повернеться з Ізраїлю до України

Міндіч відкинув звинувачення у корупції та заявив, що не повернеться з Ізраїлю до України

Бізнесмен Тимур Міндіч, якого підозрюють у корупції в сфері енергетики і щодо якого ввели санкції, заявив, що не має наміру повертатись в Україну, а розслідування проти себе вважає маніпуляціями

Про це йдеться у сюжеті "Української правди".

Журналіст УП Михайло Ткач, який розшукав Міндіча в Ізраїлі і поспілкувався з ним, повідомив, що з розмови з бізнесменом випливає, що той не готовий повертатись з Ізраїлю до України і давати свідчення.

"Якщо узагальнити, пан Міндіч не готовий повертатись, він буде перебувати в Ізраїлі, як і інший фігурант цієї справи. Маючи ізраїльське громадянство, дуже зручно", -зазначив журналіст.

Також Міндіч у розмові з журналістом УП назвав звинувачення проти себе маніпуляціями.

Джерело: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Понад 30 тис. дітей з ТОТ дистанційно навчаються в українських школах, – МОН
Сегодня 09:24    18
Уряд ухвалив пакет рішень для зміцнення українського ОПК
Сегодня 09:14    36
БЕБ - несплачені податки відшкодовано
Сегодня 09:03    47
Збито/подавлено 60 ворожих БПЛА
Сегодня 08:48    50
В Німеччині випробували бойову частину для дрону-камікадзе Virtus
Сегодня 08:36    73
24 грудня 1937 року народився В’ячеслав Чорновіл, символ боротьби за незалежність України
Сегодня 08:33    60
Уряд закликає НКРЕКП не змінювати тарифи на воду для населення
Сегодня 08:29    59
Україна просить про екстрадицію з Польщі вченого рф, який займався розкопками в Криму – ЗМІ
Сегодня 08:14    80
Оперативна інформація станом на 08:00 24.12.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:06    92
Віткофф не повідомив про свої плани поїздки Рубіо
Сегодня 07:57    85
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 