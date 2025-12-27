Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:05
Просмотров: 92

«москва імітує “міжнародну підтримку” війни через вербування іноземців», – Голова СЗРУ

«москва імітує “міжнародну підтримку” війни через вербування іноземців», – Голова СЗРУ

росія продовжує системно залучати іноземних громадян до війни проти України. Лише за грудень зовнішня розвідка виявила понад 150 іноземців із 25 країн, яких було завербовано до російської армії. Ще близько 200 готуються приєднатися до зс рф. Про це заявив Голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко.

Основними джерелами комплектування є держави пострадянського простору та країни Глобального Півдня, серед яких білорусь, Таджикистан, Узбекистан, Куба, Кенія, Китай тощо.

Як основну мотивацію іноземців Голова СЗРУ назвав фінансову винагороду, спрощене громадянство та амністію для засуджених. «москва цілеспрямовано грає на економічній нестабільності бідних країн й обмежених шляхах легальної міграції, перетворюючи ці фактори на засіб контролю та тиску», – підкреслив він.

За словами очільника української розвідки, залучення іноземців має виразний політичний підтекст: москва прагне подати війну як конфлікт, що виходить далеко за межі двостороннього протистояння. «Присутність громадян Китаю, Куби чи африканських країн активно використовується в пропагандистських наративах як доказ підтримки з боку “незахідного світу”», – наголосив Олег Іващенко.

«москва імітує “міжнародну підтримку” війни через вербування іноземців», – Голова СЗРУ

Джерело: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

НАБУ і САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України
Сегодня 14:38    62
Збито/подавлено 503 цілі противника
Сегодня 14:18    81
Попередній огляд атаки росії цієї ночі та ранку (МАПА)
Сегодня 12:56    88
ГУР дякує – у Вишневому на Київщині відкрили пам’ятник легендарному дрону “Баба Яга”
Сегодня 10:52    104
Прикордонники уразили прихований ворожий танк на Курському напрямку (ВІДЕО)
Сегодня 10:41    84
За матеріалами СБУ 13 років за гратами отримав російський «кріт», який допомагав рашистам обстрілювати позиції ЗСУ на Курщині
Сегодня 10:20    96
Казахстан відкрив рекордні 700 справ проти громадян, які воювали за росію проти України
Сегодня 10:08    103
Расширено совместное производство дронов "Линза"
Сегодня 09:59    90
СБУ, Нацполіція та ОГП заочно повідомили про підозру очільнику російської катівні, де убили українську журналістку Вікторію Рощину
Сегодня 09:40    100
Google решил вывезти из России все свои сервера
Сегодня 09:37    121
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 